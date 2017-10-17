Порошенко запросив Мальту до більш активної участі в місії ОБСЄ на Донбасі

Президент України Петро Порошенко закликав Мальту до більш активної участі в місії ОБСЄ на Донбасі і підкреслив важливість неупередженого надання спостерігачами інформації. Про це Порошенко заявив на спільному брифінгу з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою, передає "112 Україна".

"Я запросив наших мальтійських партнерів до більш активної участі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході нашої країни. Мальта - країна, яка користується довірою, я думаю, що буде дуже ефективно, коли світ буде отримувати об'єктивну і неупереджену інформацію від спостерігачів, у тому числі від Мальти", - заявив Порошенко.

Порошенко відзначив підтримку Мальтою України в усіх принципово важливих питаннях у міжнародних організаціях.

Нагадаємо, також сьогодні Порошенко заявив, що Венеціанська комісія відхилила обидва законопроекти Верховної Ради щодо Антикорупційного суду та закликав парламент напрацювати новий законопроект, враховуючи рекомендації комісії.