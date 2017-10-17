Порушень з боку мітингувальників біля ВР немає, - поліція

Правоохоронці називають ситуацію під Верховною Радою, де проводять акцію мітингувальники, спокійною. Порушень чи зіткнень поки що не зафіксували. Про це повідомив керівник управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі каналу "112.Україна".

«Під Верховною Радою все спокійно. Там перебуває 4,5 тисячі мітингувальників. Жодних зіткнень або інших порушень не відбулося», - заявив Крищенко.

За правопорядком в урядовому кварталі слідкують 3,5 тисячі працівників поліції. Таку чисельність правоохоронців Крищенко пояснив тим, що згідно з попередніми заявками очікувалася присутність під будівлею Верховної Ради до 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, Парубій прокоментував вимоги мітингувальників під ВРУ.