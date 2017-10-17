Протест під Радою переріс у сутички, є постраждалі

У результаті сутичок, що сталися під Верховною Радою у вівторок, постраждав один поліцейський, зламано кілька секцій огорожі і металошукачів.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

"Учасники акцій розламали декілька секцій огорожі та металошукачів. Почалися сутички. Один поліцейський постраждав", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за попередньою інформацією, внаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради постраждали троє активістів та один поліцейський. Про це повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає "РБК-Україна".

"За попередньою інформацією, постраждали троє мітингарів та один поліцейський. Але це є попередня інформація", – заявив він.

Як зазначив речник Шевченко, коментуючи ситуацію на телеканалі "112 Україна", всі дії учасників акції буде кваліфіковано, а винні будуть притягнуті до відповідальності.