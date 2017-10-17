Прямий потяг "Київ–Відень" запустять 10 грудня

Безпересадковий поїзд Київ-Відень, який ходитиме через Львів, планують запустити з 10 грудня поточного року.

Про це повідомляє Австрійська федеральна залізниця, передає "Громадське".

З Києва поїзд відправлятиметься о 14:07, прибуватиме до Львова о 19:50, а до Відня - об 11:21 наступного дня. Загальний час у дорозі з Києва до Відня становитиме 22 години 14 хвилин.

У зворотному напрямку з Відня потяг відправлятиметься о 16:42, прибуватиме до Львова о 10:10, а до Києва - о 17:11. Шлях із Відня до Києва становитиме 23 години 29 хвилин.