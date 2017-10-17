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США не виключають прямі переговори з КНДР, - Салліван

17 жовтня, 2017 - 18:17
Фото з відкритих джерел

Заступник державного секретаря США Джон Салліван не виключив можливість прямих переговорів з Північною Кореєю.

Про це Салліван заявив, виступаючи на прес-конференції в Токіо за підсумками переговорів із заступником міністра закордонних справ Японії Сінсуке Сугіямою, інформує Радіо Свобода.

При цьому, за його словами, США тепер зосереджені на дипломатії і вважають, що дипломатія зводиться до кампанії тиску на Північну Корею.

Дипломат заявив, що разом з союзниками США в Японії і Південній Кореї і в інших місцях слід бути готовими до гіршого, якщо дипломатія потерпить невдачу.

Салліван повідомив, що США чекають надійної тристоронньої співпраці між урядами США, Японії і Південної Кореї для продовження кампанії тиску, яка б привела до денуклеаризації Корейського півострова.

Джерело: Радіо Свобода
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