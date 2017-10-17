Стали відомі результати жеребкування стикових матчів ЧС-2018

Сьогодні відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу.

При процедурі жеребкування у швейцарському Цюриху команди були розділені на два кошика. За рейтингом ФІФА до першого потрапили Швейцарія, Італія, Хорватія та Данія, до другого – Північна Ірландія, Швеція, Ірландія та Греція.

У підсумку пари сформували:

Північна Ірландія - Швейцарія

Хорватія - Греція

Данія - Ірландія

Швеція – Італія

Нагадаємо, футбольна збірна України 10 листопада зіграє контрольну гру проти команди Словаччини.