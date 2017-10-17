Стали відомі результати жеребкування стикових матчів ЧС-2018

17 жовтня, 2017 - 15:31
Сьогодні відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу.
При процедурі жеребкування у швейцарському Цюриху команди були розділені на два кошика. За рейтингом ФІФА до першого потрапили Швейцарія, Італія, Хорватія та Данія, до другого – Північна Ірландія, Швеція, Ірландія та Греція.
У підсумку пари сформували:
Північна Ірландія - Швейцарія
Хорватія - Греція
Данія - Ірландія
Швеція – Італія
Нагадаємо, футбольна збірна України 10 листопада зіграє контрольну гру проти команди Словаччини.
Джерело: Еспресо