Тіні наших незабутих, незабутніх українських предків мають знайти спокій, навіки оселившись у пам'яті народу.
Іван Драч, український поет, перекладач, сценарист, політичний і громадський діяч

Стали відомі результати жеребкування стикових матчів ЧС-2018

17 жовтня, 2017 - 15:31

Сьогодні відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу.

При процедурі жеребкування у швейцарському Цюриху команди були розділені на два кошика. За рейтингом ФІФА до першого потрапили Швейцарія, Італія, Хорватія та Данія, до другого – Північна Ірландія, Швеція, Ірландія та Греція.

У підсумку пари сформували:

Північна Ірландія - Швейцарія

Хорватія - Греція

Данія - Ірландія

Швеція – Італія

Нагадаємо, футбольна збірна України 10 листопада зіграє контрольну гру проти команди Словаччини.

Джерело: Еспресо
Новини партнерів
Loading...