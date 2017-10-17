Суд в Берліні засудив 88-річну жінку до 6 місяців в’язниці за заперечення Голокосту

За заперечення Голокосту суд в Берліні засудив 88-річну жінку до шести місяців в'язниці та звинуватив її в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, це повідомляє Deutsche Welle.

Суд зазначив, що в січні 2016 року жінка на прізвище Хафербек публічно заявляла, що Голокосту не існувало. Окрім того, жінка заперечила масові вбивства в газових камерах в концентраційному таборі Освенцим, заявляючи, що в цьому факті "немає нічого правдивого".

Під час перерви в засіданні суду вона повторила свою точку зору: "В Освенцимі не застосовувалося отруєння газом".

Адвокат підсудної наполягав на тому, що судове переслідування Хафербек є порушенням права на свободу думок. Сама Хафербек стверджувала, що її висловлювання були цитатами з книги, яку вона продемонструвала в залі суду. Проте суд визнав, що все сказане жінкою було "її власною мовою".

Раніше Хафербек неодноразово судили за аналогічними звинуваченнями. Починаючи з 2015 року вона вже не менше п'яти разів була засуджена до позбавлення волі, проте вироки не набрали чинності, оскільки вона їх оскаржувала.

У серпні 2017 року Хафербек була засуджена до двох років в'язниці за заперечення злочинів нацистського режиму.