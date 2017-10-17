Ситуація на Корейському півострові сягнула критичної точки, - КНДР

Заступник постійного представника Північної Кореї при Організації Об'єднаних Націй Кім Ін Рен у понеділок, 16 жовтня, заявив, що ситуація на Корейському півострові сягнула критичної межі, "а ядерна війна може початися щомиті", повідомляє агенція новин dpa.

Дипломат сказав, що КНДР підтримує тотальне атомне роззброєння, проте через погрози США не може приєднатися до Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. "Жодна країна в світі не зазнавала прямих і таких крайніх ядерних погроз з боку США протягом настільки тривалого періоду", - заявив він. Кім Ін Рен також нагадав, що Сполучені Штати перебувають у радіусі дії корейських ракет.

Напередодні Південна Корея та США почали військово-морські навчання поблизу берегів КНДР. Маневри спрямовані на підвищення готовності протидіяти можливим "провокаціям з боку КНДР" і "покращення військової співпраці між Південною Кореєю та США". Пхеньян відреагував критикою і назвав ці навчання поведінкою "одержимих війною".

Північна Корея уже тривалий час викликає гостру критику світової спільноти через свою ракетну програму. У вересні КНДР здійснила шосте випробування ядерної зброї, яке стало найпотужнішим в історії країни. Цей тест спричинив землетрус, який був відчутним у сусідніх Китаї та Південній Кореї. Пхеньян заявив, що випробував водневу бомбу. У відповідь на це Рада Безпеки ООН посилила санкції проти КНДР.

Крім того, обмін різкими заявами президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина викликав занепокоєння у багатьох країнах світу через ймовірну загрозу ядерної війни. Президент США заявляв раніше, що дипломатичні зусилля щодо КНДР є "марнуванням часу". Утім, кілька днів тому держсекретар Рекс Тіллерсон підтримав дипломатичне розв'язання конфлікту - "до першої бомби".