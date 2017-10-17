Toyota представить електроавтомобіль зі штучним інтелектом до 2020 року

Компанія Toyota Motor Corp заявила, що до 2020 року представить електричний автомобіль, який буде використовувати штучний інтелект для взаємодії з водієм, передає Reuters.

Модель автомобілю зі штучним інтелектом була представлена на початку цього року на виставці Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі. Повідомляється, що автівка зможе розмовляти з водієм, при цьому вона буде вивчати переваги власника, його емоції та звички.

Компанія Toyota до 2020 року виділить близько 1 млрд дол. на розробку передових автоматизованих технологій та штучного інтелекту, передає УНН.

Електромобіль з батареєю буде мати діапазон 300 км на один заряд, зможе оцінити емоції та настороженість водія, відчуваючи його тон голосу. Крім того, за необхідністю автомобіль сам зможе управляти на дорогах, зробивши оцінку, що водій занадто втомився щоб безпечно керувати, а також взаємодіяти з пасажирами.