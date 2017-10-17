Трамп заявив про можливість повного виходу Штатів з ядерної угоди із Іраном

Дональд Трамп заявив про можливість повного виходу Сполучених Штатів з ядерної угоди із Іраном. Якщо Конгрес США не внесе зміни до угоди 2015 року, то Трамп прийме відповідне рішення, повідомляє "Тиждень".

"Ми подивимося, що станеться на другому етапі. Може трапитися повне припинення участі США, ця можливість дуже висока", – заявив президент США Дональд Трамп.

Американський президент додав, що лідери Ірану є "відмінними учасниками переговорів, які уклали відмінну угоду для себе, але жахливу для США".

Нагадаємо, США оголосили про вихід з ЮНЕСКО.