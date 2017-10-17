У Барселоні протестують через арешт лідерів каталонських ГО

Протестувальники розпочали новий раунд демонстрацій у Барселоні з вимогою звільнити двох лідерів руху за незалежність Каталонії, заарештованих у понеділок. Про це повідомляє ЄП за посиланням на Associated Press.

Низка протестів розпочалися у Барселоні опівдні, ввечері заплановано продовження демонстрацій.

Повідомляється, що близько півтисячі студентів головного університету Барселони залишили заняття, щоб приєднатися до протесту.

"Ми закликаємо звільнити наших політичних в'язнів і закликаємо каталонську владу скасувати призупинення декларації про незалежність і проголосити каталонську республіку", - сказала Айна Дельгадо Морелл, представниця незалежної студентської організації "Університети республіки".

Студенти будуть продовжувати протести, щоб "зупинити репресії з боку іспанської держави", додала вона.

Нагадаємо, через підозри у підбурюванні до заколоту, Високий суд Мадрида доручив арештувати лідерів двох найбільших каталонських організацій.