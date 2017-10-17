У Лондоні невідомий з ножем напав на перехожих, 1 загиблий

У Лондоні напередодні ввечері біля станції метро "Парсонс-грін" невідомий напав з ножем на перехожих, внаслідок чого одна людина загинула і двоє отримали поранення. Про це повідомили в лондонській поліції, передає BBC.

Загиблим є 20-річний чоловік, від отриманих ран він помер на місці події, повідомили в поліції. Двоє поранених були терміново госпіталізовані.

Нападник зник з місця злочину, передає Укрінформ.

Після інциденту станція "Парсонс-грін" була закрита, а територія навколо неї оточена, поліція проводила слідчі заходи.

Поки що напад не розглядається як терористичний акт.