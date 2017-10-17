У Нідерландах з’явився перший у світі міст, надрукований на 3D-принтері

У голландському місті Гемерт відкрили перший в світі міст, надрукований на 3D-принтері. Він призначений для використання велосипедистами.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на NOS.

Робота над друком мосту, що має близько 800 шарів, тривала близько трьох місяців. Він створений з підсиленого, попередньо спресованого бетону.

"Однією з переваг друку моста є те, що потрібно набагато менш бетону, ніж у звичайній техніці, в якій заповнюється прес-форма. Принтер розташовує бетон лише там, де це потрібно", - сказав представник технологічного університету Ейндховена.

Міст довжиною у 8 метрів з'єднує дві дороги над невеликим струмком. Автори проекту випробували його навантаженням у дві тони, хоча запевняють, що він витримає вагу 40 вантажівок.