У рейтингу ФІФА Україна опустилася 30-те місце

Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) оновила свій рейтинг національних команд світу. Про це повідомляє сайт організації.

Лідером рейтингу залишилися німці, другими — бразильці та на третьому місці Португалія. Збірна України після поразки від Хорватії опустилася з 24-го місця на 30-те в рейтингу.

1. (1) Німеччина

2. (2) Бразилія

3. (3) Португалія

4. (4) Аргентина

5. (5) Бельгія

6. (6) Польща

7. (8) Франція

8. (11) Іспанія

9. (9) Чилі

10. (12) Перу

...

30 (24). Україна

У свою чергу, у листопаді, коли в календарі ФІФА будуть "вікна" для матчів збірних, Шевченко також хоче зібрати українську збірну для проведення товариських матчів.

Нагадаємо, збірна України з футболу програла збірній Хорватії на матчі 10-го туру кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2018 з футболу.