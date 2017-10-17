Україна консультується з Естонією щодо закону про освіту

Україна провела консультації з країною-головою Ради Європейського союзу (ЄС) Естонією за законом про освіту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України (МОН) за результатами зустрічі глави МОН Лілії Гриневич з послом Естонської Республіки в Україні Гертом Антсу.

"МОН веде консультації з Естонією, головуючою в Раді ЄС, щодо донесення позиції України щодо статті 7 закону про освіту", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, в Естонії функціонує модель застосування державної мови в системі освіти, відповідної моделі, яку пропонує Україна в рамках нового закону.

"Для нас важливо провести консультації з країною, що має схожу систему застосування державної мови у школах з мовою навчання національних меншин і донести нашим європейським колегам, що запропонований Україною шлях - це модель, яка вже функціонує в країнах-членах ЄС", - заявила Гриневич.

За її словами, Угорщина спрямовує значні сили і ресурси для поширення неправдивої інформації про плани України щодо імплементації статті 7.

"Я розумію, що у них вибори, і вони ведуть на наших територіях передвиборчу кампанію, адже українці, які належать до угорської меншини, голосують на виборах. Однак політичні мотиви не повинні перекреслити педагогічних цілей, а саме необхідність поліпшення якості освіти та вивчення державної мови у школах нацменшин", - резюмувала Гриневич.

У свою чергу, посол Естонії запропонував заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн, які також є країнами походження певних меншин на території України.

"Сильною підтримкою може стати підтримка Болгарії або Польщі, меншини яких також проживають і навчаються на території України", - зазначив Антсу.