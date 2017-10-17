Український фільм "Стрімголов" поїде на Міжнародного кінофестивалю у Польщі

Повнометражний фільм "Стрімголов", створений за підтримки Держкіно України, увійшов до конкурсної програми "Операторський дебют" Міжнародного кінофестивалю у Бидгощі (Польща), більш відомого за назвою Camerimage International Film Festival.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Конкурсна програма "Операторський дебют" була започаткована у 2010 році під патронатом Асоціації польських кінематографістів і сфокусована саме на операторській роботі. Цьогоріч у ній представлені 8 стрічок з різних країн світу, серед яких і дебютна повнометражна картина Марини Степанської "Стрімголов". Як відомо, для оператора-постановника фільму Себастіана Талера робота над цим фільмом теж стала дебютною в повному метрі", - ідеться в повідомленні.

Виробництво стрічки здійснили "Insight Media" і "Tato Film" за 100% підтримки Держкіно.

Психологічна драма "Стрімголов" (міжнародна назва "Falling") розповідає про молодих людей, які намагаються зробити складний вибір в умовах непростого часу. Антон – музикант-вундеркінд, котрий не впорався з покладеними на нього сподіваннями, повертається додому після навчання в Швейцарії і лікування від алкогольної залежності під Києвом. Катя – дівчина, яка знімає кімнату десь на Троєщині і шукає себе. Випадкова зустріч може змінити все...

Світова прем’єра стрічки відбулася на 52-ому Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах в рамках конкурсної програми "Із Заходу на Схід".

У широкий кінотеатральний прокат "Стрімголов" вийде 9 листопада.