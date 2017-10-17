В Афганістані стався теракт, щонайменше 6 загиблих

У вівторок, 17 жовтня, терорист-смертник разом з озброєними бойовиками атакував поліцейську дільницю в місті Гардез афганської провінції Пактія, внаслідок чого щонайменше шестеро людей загинуло, ще 30 дістали поранення. Про це з посиланням на афганських чиновників повідомляє Reuters.

За даними міністерства внутрішніх справ, щонайменше двох нападників було вбито силами безпеки.

Відповідальність за атаку взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан".

У поліції уточнили, що напад було орієнтовано на поліцейський тренувальний центр, який розташований поруч з поліцейською ділянкою.

Поранених шпиталізували. Серед жертв були як цивільні, так і силовики.

"Зараз площу опечатано підрозділом з реагування на кризові ситуації та вжито заходів для ліквідації терористів", – зазначили в міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, щонайменше 276 людей загинули в результаті теракту в столиці Сомалі – Могадішо.