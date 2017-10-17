В Google Maps з’явилась можливість віртуально відвідувати планети Сонячної системи

Відтепер користувачі Google Maps зможуть віртуально відвідати 16 небесних тіл. Мова йде про Меркурій, Венера, Земля, Місяць, Марс, карликова планета Церера, Плутон, супутники Юпітера - Іо, Європа і Ганімед, супутники Сатурна - Мімас, Енцелад, Діона, Рея, Титан і Япет, повідомляють на блозі компанії.

Оновлення дозволить користувачам при натисканні на назви розташованих на планетах об'єктів дізнатися їх точні координати і походження назв.

У блозі наголошують, що при створенні карт використовували знімки, зроблені зондом Кассіні. У розробці карт також брав участь астрономічний художник Бьорн Йонссон, передає Еспресо.

На картах також доступні зображення з Міжнародної космічної станції, яка з'явилася в Google Street View в липні 2017 року.