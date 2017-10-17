В Іспанії Конституційний суд анулював закон про референдум в Каталонії

Конституційний суд Іспанії прийняв рішення анулювати закон про референдум Каталонії, дію якого раніше призупинив у якості запобіжного заходу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

"Закон перебирає повноваження держави стосовно проведення референдумів і серед інших конституційних принципів порушує верховенство конституції, національний суверенітет і непорушну єдність іспанської нації" - йдеться у рішенні, яке було прийняте одноголосно.

Судді також відзначили той факт, що процес прийняття закону не відповідав нормам законотворчої діяльності, що вплинуло на висловлення волі парламенту, права меншин і фундаментальні права всіх громадян брати участь у діяльності держави.

Закон про референдум у Каталонії був оскаржений у Конституційному суді іспанським урядом. У відповідь суд своїм рішенням призупинив підготовку до референдуму до винесення остаточного рішення.

Однак 1 жовтня референдум все ж було проведено, і на ньому переважна більшість тих, хто взяв у голосуванні, проголосували за незалежність Каталонії.