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Іван Драч, український поет, перекладач, сценарист, політичний і громадський діяч

В Іспанії знову розбився винищувач

17 жовтня, 2017 - 13:44

В Іспанії під час зльоту з авіабази Торрехон-де-Ардос розбився винищувач F-18. Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Mundo.

Інформацію підтверджено у офіційному Twitter-акаунті авіабази. "Це F-18. Пілот загинув. Дякуємо за підтримку", - ідеться у повідомленні.

На місце падіння винищувача вирушили рятувальники. Вони знайшли у кабіні тіло пілота, якому не вдалося катапультуватися.

Нагадаємо, раніше на днях винищувач Eurofighter впав біля військової бази Лос Льянос в Альбасете після параду в Мадриді з нагоди Дня Іспанії.

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