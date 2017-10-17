В Іспанії знову розбився винищувач

В Іспанії під час зльоту з авіабази Торрехон-де-Ардос розбився винищувач F-18. Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Mundo.

Інформацію підтверджено у офіційному Twitter-акаунті авіабази. "Це F-18. Пілот загинув. Дякуємо за підтримку", - ідеться у повідомленні.

На місце падіння винищувача вирушили рятувальники. Вони знайшли у кабіні тіло пілота, якому не вдалося катапультуватися.

Нагадаємо, раніше на днях винищувач Eurofighter впав біля військової бази Лос Льянос в Альбасете після параду в Мадриді з нагоди Дня Іспанії.