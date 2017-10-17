В МЗС Польщі здивовані написом на Меморіальному комплексі полеглим січовикам Карпатської України

«День» уже повідомляв про те, що минулої неділі, 15 жовтня, у селі Климець, що у Сколівському районі Львівської області, на Верецькому перевалі відкрили Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України. На Меморіальному військовому кладовищі наразі перепоховано 22 січовики. А загалом тут, на Верецькому перевалі, загинули понад 600 патріотів, які героїчно боролись за незалежність української держави наприкінці 30-х років ХХ століття.

Участь у заході взяли представники центральної та обласної влади (зокрема – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, голови львівських облдержадміністрації та обласної ради ЛОДА та Олег Синютка та Олександр Ганущин), депутатського корпусу та громадські активісти, які поклали квіти до надгробків та запалили лампадки. Священнослужителі освятили комплекс і пам'ятну таблицю із Тризубом і написом: «Героям Карпатської України, розстріляним польськими та угорськими окупантами у березні 1939 року. Вічна пам'ять».

Сьогодні на сайті МЗС Польщі з'явилося повідомлення стосовно змісту напису. «Польща ніколи не займала України. Деякі зі сьогоднішніх українських державних територій були частиною Польської Республіки відповідно до міжнародного права. До сих пір не було ніяких доказів, представлених на підтримку тези про масові розстріли членів Карпатської Січі в березні 1939 року, не кажучи вже про польську відповідальність за цей уявний злочин», – йдеться, зокрема, у повідомленні. І додано, що «розстріл 600 стрільців Карпатської Січі здійснив підрозділ Корпусу охорони кордону».

Також на сайті зазначено, що заступник керівника МЗС Польщі здивований участю віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, інших високопоставлених українських чиновників і почесної варти Збройних Сил України в урочистому відкритті меморіального комплексу на честь полеглих стрільців Карпатської Січі у селі Климець 15 жовтня.

Повідомлено на сайті МЗС Польщі і про те, що відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Бартоша Ціхоцького з Надзвичайним і Повноважним послом України в Польщі Андрієм Дещицею.

Про результати перемовин між дипломатами наразі не йдеться.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів