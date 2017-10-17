В Португалії через лісові пожежі загинули вже 37 людей

17 жовтня, 2017 - 17:28
В результаті лісових пожеж, які спалахнули цими вихідними у Португалії, загинули 37 осіб.
Такі дані оприлюднила Національна служба цивільного захисту, повідомляє Європейська правда з посилання на Publico.
За інформацією рятувальників, кількість постраждалих зросла до 71, ще одна людина вважається зниклою безвісти, її шукають в районі міста Коімбра.
Португальська влада відзначає, що дані щодо кількості загиблих не остаточні, і чиновники ще чекають результатів судово-медичної експертизи.
Португальські аварійні служби в неділю зафіксували 523 лісових пожежі - найбільше число за один день в цьому році.
Раніше повідомлялось, що кількість жертв масштабних пожеж у Іспанії та Португалії зросла.
Джерело: Європейська правда