"Вертолітний майданчик" Януковича є держвласністю, - Сарган

"Вертолітний майданчик" екс-президента Віктора Януковича, який зайняли і вимагають націоналізувати представники партій "Національний корпус", ВО "Свобода" і "Правий сектор", перебуває у власності держави. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"До уваги тих, хто захопив вертолітний майданчик на Парковій. Цей об'єкт - у власності держави! Генеральна прокуратура України за нього довго боролася у судах!" - написала вона у Facebook.

Пані Сарган нагадала, що 3 серпня Апеляційний суд Києва прийняв рішення про арешт та заборону на користування, розпорядження та відчуження земельними ділянками площею понад 2 га та розташованими на цих ділянках понад 5 об'єктами нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Київ, Паркова дорога, власником яких є ТОВ "Амадеус Ко".

Судом постановив передати майно на зберігання державному підприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

У понеділок, 16 жовтня, представники партій "Національний корпус", ВО "Свобода" і "Правий сектор" зайняли так званий "вертолітний майданчик" екс-президента Віктора Януковича в Києві.

Активісти стверджують, що будівля продовжує приносити доходи людям з оточення Януковича, і висунули вимоги щодо націоналізації, оцінки всього комплексу тощо.