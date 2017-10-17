Війська Іраку захопили місто Кіркук

Іракські війська в понеділок захопили місто Кіркук, яке перебувало під контролем курдів. Як повідомляє ЄП за посиланням на Reuters, іракські війська зайняли будівлі місцевих органів влади у понеділок ввечері.

Дюжина іракських бронетранспортерів прибула в штаб-квартиру провінційного уряду і зайняла позиції поряд з місцевою поліцією. Вони спустили курдський прапор, залишивши лише прапор Іраку.

Жодна зі сторін поки що не надала даних щодо кількості загиблих. За даними гуманітарних працівників, протягом ночі відбувся лише один серйозний бій на півдні міста, внаслідок якого є загиблі як серед курдів, так і серед іракських військових.

Тисячі курдських мирних жителів покинули мільйонне місто через страх перед можливими репресіями.

Місто Кіркук розташоване на півночі Іраку, за межами Іракського Курдистану, де зосереджена велика кількість нафтових родовищ. У 2014 році курдські загони "Пешмерга" відбили місто в бойовиків "Ісламської держави" та взяли Кіркук під свій контроль.

Повернення контролю над містом іракською армією пов’язане із референдумом курдів про незалежність, який не визнав ні Ірак, ні інші країни світу. Хоча Кіркук не входить до Іракського Курдистану, його жителі теж брали участь у референдумі.

Нагадаємо, раніше у провінції Кіркук іракські військові сили повернули з-під контролю бойовиків угруповання "Ісламська держава" центр міста Хавіджа.