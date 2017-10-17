Збірна України з футболу зіграє товариський матч проти Словаччини 10 листопада

Футбольна збірна України 10 листопада зіграє контрольну гру проти команди Словаччини. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Українці стануть господарями поєдинку. Місце проведення матчу визначиться пізніше. У груповому етапі відбору на чемпіонату світу-2018 словаки зайняли друге місце в групі, пропустивши вперед Англію та випередивши Шотландію, Словенію, Литву та Мальту. Утім, словаки стали найгіршими серед других команд і не потрапили до стикових матчів.

Як відомо, збірні України та Словаччини грали в одній групі відбору на ЧЄ-2016. Тоді в Києві, на "Олімпійському", 8 вересня 2014 року "синьо-жовті" програли з рахунком 0:1. За рік у словацькій Жиліні команди зіграли 0:0.

Нагадаємо, у рейтингу ФІФА Україна опустилася 30-те місце.