Збірна України з самбо виграла 13 медалей на чемпіонаті світу

Молодіжна збірна України з самбо на чемпіонаті світу, який проходив з 13 по 15 жовтня в Сербії, виграла 4 срібні і 9 бронзових медалей

Про це повідомляється на сайті федерації самбо України.

У перший день турніру дві срібні медалі виграли Анастасія Безатосна (до 52 кг) і Сергій Крівчач. Артур Єфремов (до 75 кг) і Віталій Терентьєв стали бронзовими призерами.

У другий день срібло здобула Наталія Чистякова. Анна Слободянюк (від 75 кг), Станіслав Сергійчук (до 81 кг), Євген Вехера (від 87 кг), Катерина Саблєєва (до 48 кг), Владислава Нетсвіт (до 60 кг) і Данило Шевченко виграли бронзу.

У третій день Анастасія Додосєєва (до 75 кг) взяла срібло, а Наталя Пилипенко (до 80 кг) - бронзу.