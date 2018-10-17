Букерівську премію цього року отримала письменниця з Північної Ірландії

Володарем Букерівської премії (The Man Booker Prize) стала англійська письменниця Анна Бернс.

Вона отримала приз за роман «Milkman», повідомляється на офіційній сторінці премії у Тwitter.

We are delighted to announce our #ManBooker2018 winner is Milkman by Anna Burns https://t.co/ReKPbcWoM6 #FinestFiction pic.twitter.com/tW8vmF7nVj

— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) October 16, 2018

Шорт-лист премії був оголошений 20 вересня. На одну з найпрестижніших літературних нагород у світі крім Бернс претендували: американські письменники Рейчел Кушнер («The Mars Room») і Річард Пауерс («The Overstory»), автори з Великобританії — Дейзі Джонсон («Everything Under»), Робін Робертсон («The Long Take») і канадська письменниця Есі Едугян («Washington Black»).

Кожен з авторів, які увійшли в шорт-лист, отримає £2,5 тис. і спеціальне подарункове видання своєї книги. Переможець — ще £50 тис.