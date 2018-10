Букерівську премію цього року отримала письменниця з Північної Ірландії

Володарем Букерівської премії (The Man Booker Prize) стала англійська письменниця Анна Бернс.

Вона отримала приз за роман «Milkman», повідомляється на офіційній сторінці премії у Тwitter.

