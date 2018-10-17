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Глава МЗС Греції подав у відставку

17 жовтня, 2018 - 17:30
Фото Ekathimerini

Глава МЗС Греції Нікос Котзіас подав у відставку на наступний день після суперечки на засіданні уряду з міністром оборони.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ekathimerini.

За даними джерел газети, Котзіас був засмучений тим фактом, що прем’єр Алексіс Ципрас не підтримав його у суперечці з міністром оборони Паносом Каменосом.

Під час засідання уряду у вівторок, Каменос звинуватив Котзіаса в тому, що він неправильно керував таємними фондами МЗС та був людиною американського мільярдера фінансиста Джорджа Сорроса.

Помічники, близькі до міністра закордонних справ, заявили, що він був "глибоко ображений" звинуваченнями.

У міністрів також спостерігалися розбіжності у поглядах щодо угоди з Македонією. Зокрема, Котзіас, який брав участь у підписанні угоди, критикував Каменоса, який пропонував альтернативну угоду.

 

Джерело: Європейська правда

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