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Глава УГКЦ: Рішення Вселенського патріархату - це епохальна подія

17 жовтня, 2018 - 18:31
Фото з архіву "Дня"

Предстоятель Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав назвав рішення Вселенского патріарха відновити канонічний статус УПЦ КП та УАПЦ епохальною подією.

Про це архієпископ Святослав заявив ватиканському виданню CRUX.

"Усі говорять про зіткнення між патріархами, про скасовані законодавчі акти, про канонічну територію. Але ніхто не зауважує, що цей жест вводить у сопричастя з Христовою Церквою майже 20 мільйонів українців, які таким чином відчули турботу Церкви-матері", - цитує Блаженнішого Святослава прес-служба УГКЦ..

На думку предстоятеля УГКЦ, схожим за своїм масштабом рішенням є нещодавне надання сопричастя китайським єпископам з боку Апостольської столиці – ці два рішення Риму та Константинополя "стануть переломним моментом у житті Церкви на порозі нової історичної епохи".

Нагадаємо, що Порошенко вніс до ВР законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату.

Джерело: День

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