Грація Погранична принесла збірній України двадцяту медаль Юнацьких Олімпійських ігор

Українська грація Христина Погранична поповнила скарбницю збірної України двадцятою медаллю на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх, що проходять у Буенос-Айресі (Аргентина).

Христина Погранична піднялася на другу сходинку п'єдесталу в олімпійському Буенос-Айресі за підсумками виступів у чотирьох вправах - зі стрічкою, булавами, обручем і м'ячем.

Про це повідомляє НОК України на офіційній сторінці у Facebook.

15-річна львів'янка набрала у сумі 65,100 бала. Відео виступу Пограничної зі стрічкою:

Кращою на цих змаганнях стала росіянка Дар'я Трубнікова (65,400), третє місце посіла італійка Таліса Торреті (64,650).