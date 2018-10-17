Херсонський суд залишив під вартою ймовірного організатора замаху на Гандзюк

Сьогодні, 17 жовтня Херсонський міський суд розглянув клопотання обвинувачення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у замаху на херсонську активістку, помічницю міського голови Катерину Гандзюк.

ТОРБІН – ПІД ВАРТОЮ

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження тримання під вартою ймовірного організатора замаху на Гандзюк Сергія Торбіна до 3 грудня 2018 року.

Прокурор обґрунтовував ризики, які можуть виникнути в разі обрання до Торбіна більш м’якого запобіжного заходу. Йшлося про те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на інших співучасників злочину або на потерпілу. Також прокурор зазначив, що потрібно дочекатися низки експертиз, які проводяться в рамках розслідування.

Адвокат Торбіна Юрій Хазов надав суду позитивні характеристики та копії нагород свого підзахисного, отриманих в зоні АТО. Адвокат просив суд обрати для Торбіна «цілодобовий домашній арешт».

Як і раніше, сам підозрюваний причетності до замаху на Гандзюк не визнає. Торбін скаржився на те, що з ним не проводять жодних слідчих дій, а інші підозрювані його «оговорили». Він також додав, що, якби хотів убити Катерину Гандзюк, то застрелив би або підірвав її, адже має навички поводження зі зброєю та вибуховими пристроями.

Порадившись, слідчий суддя Гонтар вирішив задовольнити клопотання обвинувачення і продовжити Сергію Торбіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 грудня.

СПРАВУ ГРАБЧУКА РОЗГЛЯНУТЬ 18 ЖОВТНЯ

Прокурор просив продовжити термін тримання під вартою і для безпосереднього виконавця замаху, який облив Гандзюк кислотою – Микиті Грабчуку. У скоєнні злочину Грабчук зізнався раніше.

Адвокат Грабчука просив для свого підзахисного цілодобовий домашній арешт і надав суду довідку про погіршення здоров’я Грабчука.

Сам підозрюваний підтвердив у суді, що розповів слідчому про свою участь у справі іне заперечує свою вину. Він також висловив думку, що йому неважливо, яке рішення прийме слідчий суддя «Хочете – продовжуйте (тримання під вартою – авт.), хочете – не продовжуйте», – заявив Грабчук у залі суду.

Однак рішення щодо Грабчука суд так і не прийняв. Слідчий допустив низку помилок в оформленні клопотання. Суддя вказав на них, після чого прийняв рішення перенести засідання на 18 жовтня.

ГОРБУНОВА ВІДПУСТИЛИ ДОДОМУ

Днем раніше, 16 жовтня Херсонський міський суд розглянув справу ще одного підозрюваного в організації замаху на Гандзюк – Віктора Горбунова. За версією слідства, він купував кислоту, якою облили потерпілу.

Клопотання про зміну запобіжного заходу для Горбунова подали і прокурор, і адвокат. Вони мотивували це тим, що Горбунов з самого початку співпрацює зі слідством і дає покази, а його роль у злочині було не головною.

«Я прошу суд прийняти таке рішення, оскільки хочу допомогти своїй цивільній дружині народити здорову дитину. Вона вже на 6 місяці вагітності... Я не мав наміру робити чи навіть йти до кримінального правопорушення, одразу надав всі свідчення», – зазначив Горбунов у суді.

Порадившись, суд задовольнив клопотання та змінив запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

Нагадаємо, у замаху на Катерину Гандзюк підозрюють п’ятьох осіб. Це Сергій Торбін, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Микита Грабчук. Усі – учасники бойових дій у зоні АТО у складі п’ятого окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.

Вишневський, Васянович і Горбунов перебувають під домашнім арештом. Вони визнали свою співучасть у злочині і дали покази. Вони вказують, що облити Гандзюк кислотою їм запропонував Сергій Торбін, за що пообіцяв грошову винагороду.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора