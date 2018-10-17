Кабмін дозволив безкоштовно вакцинуватися в приватних клініках

Кабінет міністрів України забезпечив пацієнтам можливість безоплатно вакцинуватися відповідно до календаря щеплень в приватних закладах охорони здоров'я первинної ланки, а також у лікарів, що працюють в якості фізосіб-підприємців.

Відповідний проект постанови про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення, був затверджений на засіданні уряду 17 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше закуплені за бюджетні кошти вакцини були доступні тільки для українців, які йшли в комунальні заклади охорони здоров'я первинної ланки.

"Ми в новій постанові створюємо механізм розподілу і перерозподілу" державних "вакцин серед всіх (форм власності - ред.) медустанов", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Крім того, відповідно до календаря щеплень, імунобіологічними препаратами, закупленими за бюджетні кошти, будуть також забезпечені пологові будинки незалежно від форми власності.