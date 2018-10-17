Кличко і Ломаченко потрапили до рейтингу найвеличніших боксерів ХХІ століття

Українці Володимир Кличко і Василь Ломаченко були названі найкращими боксерами в XXI столітті у своїх вагових категоріях.

Відповідний рейтинг був складений порталом Max Boxing.

Володимир Кличко став найкращим у важкій вазі, в якій володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO, WBA і поясом журналу The Ring.

Василя Ломаченка визнали найкращим в напівлегкій вазі. Українець був чемпіоном світу за версією WBO у цій ваговій категорії, але в цьому році пішов на підвищення в легку вагу.

Ломаченко провів у напівлегкій вазі п’ять поєдинків, завершивши всі достроково.

Найкращі боксери XXI століття у своїх вагових категоріях за версією Max Boxing:

Важка вага – Володимир Кличко

Напівважка вага – Рой Джонс-молодший

Суперсередня вага – Андре Уорд

Середня вага – Бернард Хопкінс

Перша середня вага – Рональд Райт

Напівсередня вага – Флойд Мейвезер-молодший

Перша напівсередня вага – Теренс Кроуфорд

Легка вага – Хуан Мануель Маркес

Напівлегка вага – Василь Ломаченко

Перша напівлегка вага – Кріс Джон

Найлегша вага – Менні Пак’яо

Перша найлегша вага – Шинсуке Яманака

Друга найлегша вага – Наойя Інуе Найлегша вага – Роман Гонсалес

Перша найлегша вага – Донні Ньєтес

Мінімальна вага – Ванхенг Менайотин