Маска відсторонили від керівництва компанією Tesla

Американський суд підтвердив мирову угоду між Комісією з цінних паперів і компанією Tesla.

Згідно з цією угодою, Ілон Маск не зможе обіймати посаду голови Ради директорів протягом трьох років, інформує Reuters.

Окрім того, Маск сплатить 20 мільйонів доларів штрафу.

Нагадаємо, Ілон Маск погодився піти з посади голови ради директорів компанії Tesla через судовий позов, який подала проти нього Комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Пізніше Маск спростував інформацію британського видання Financial Times про те, що найімовірнішим кандидатом на посаду голови ради директорів компанії Tesla є глава медіахолдингу 21st Century Fox Джеймс Мердок.