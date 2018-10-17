Моравєцький: РФ - це держава, що розв’язує в Європі війни

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що Росія являє собою державу, яка розв’язує у Європі війни.

Про це очільник польського уряду сказав у розмові з виданням Polski Przegląd Dyplomatyczny.

"Росія - це держава, що розв’язує в Європі війни і у своїй закордонній політиці вдається до збройної агресії. Це держава, яка загрожує миру і підриває пошуки діалогу та порозуміння навіть на найменшому, позаполітичному, спрямованому до дітей та молоді, міжособистісному рівні. У такій ситуації насправді важко собі уявити будь-яке "перезавантаження", - цитує Моравецького Польське радіо.

За словами Моравєцького, умовою повернення Росії у лави цивілізованих держав є припинення агресивної політики щодо сусідів, дотримання міжнародного права і прийняття правил демократичного світу у сфері міжнародної політики.

"Ми готові сприяти такій зміні російської політки, але ми не досягнемо цієї мети, забуваючи про те, з ким нині маємо справу", - зауважив польський прем’єр.

Моравецький додав, що Польща - це адвокат реалістичної політики щодо Росії, ціллю якої є захист миру та безпеки в Європі.

Нагадаємо, що за добу в районі ООС двоє військових загинули в результаті 19 обстрілів наших позицій.