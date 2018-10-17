На місці катастрофи Су-27 шукають "чорну скриньку"

Огляд місця падіння винищувача Су-27 займе кілька днів, наразі тривають пошуки "чорної скриньки".

Про це поінформував начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педус в ефірі каналу "112", повідомляє Укрінформ.

"Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталей, агрегатів. Крім того, ведуться пошукові роботи "чорної скриньки". Огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак, велика, і ми повністю її очепили. Працівники поліції несуть охорону громадського порядку, щоб не були залучені сторонні особи", - зазначив очільник обласної поліції.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили смерть американського військового в результаті падіння Су-27.