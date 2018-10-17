Добра газета - це нація, що розмовляє сама з собою.
Артур Міллер, американський драматург і прозаїк

На місці катастрофи Су-27 шукають "чорну скриньку"

17 жовтня, 2018 - 16:05
Фото: Укрінформ

Огляд місця падіння винищувача Су-27 займе кілька днів, наразі тривають пошуки "чорної скриньки".

Про це поінформував начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педус в ефірі каналу "112", повідомляє Укрінформ.

"Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталей, агрегатів. Крім того, ведуться пошукові роботи "чорної скриньки". Огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак, велика, і ми повністю її очепили. Працівники поліції несуть охорону громадського порядку, щоб не були залучені сторонні особи", - зазначив очільник обласної поліції.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили смерть американського військового в результаті падіння Су-27.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

Трамп готує санкції проти компаній РФ у Сирії, - ЗМІ
Сенцов отримав лист від Кольченка
Херсонський суд залишив під вартою ймовірного організатора замаху на Гандзюк
Кабмін дозволив безкоштовно вакцинуватися в приватних клініках
Військові прокурори з чотирьох областей розслідують падіння винищувача на Вінниччині
У Києві під АПУ проходить акція-нагадування про гучні розслідування

Новини партнерів

Loading...