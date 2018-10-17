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На місці катастрофи СУ-27 знайшли "чорну скриньку", - Полторак

17 жовтня, 2018 - 18:55
Фото з архіву "Дня"

Бортовий самописець військового винищувача Су-27, який 16 жовтня зазнав катастрофи, знайшли.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак журналістам після засідання Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, повідомляє Укрінформ.

“Учора сталася трагедія – льотчики загинули. Причини аварії поки що не відомі. Що стосується літака – він у цьому році в липні пройшов ремонт і ми його отримали із заводу. “Чорну скриньку” знайшли і зараз проводиться розслідування”, – сказав міністр.

Полторак також підтвердив, що другий загиблий пілот є представником Нацгвардії США.

Джерело: Укрінформ

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