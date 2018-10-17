На посаду представника США при ООН розглядають кандидатуру прес-секретаря Держдепу Ноєрт

Білий дім вважає Ноєрт ефективним прихильником зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа

У Білому домі розглядають кандидатуру прес-секретая Державного департаменту Гізер Ноєрт на пост постійного представника США при ООН замість Ніккі Гейлі, яка йде у відставку. Про це повідомили три джерела, наближені до Дональда Трампа, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.

Співрозмовники розповіли виданню, що Білий дім вважає Ноєрт ефективним прихильником зовнішньої політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як приклад ефективності Ноєрт наводиться те, що, не маючи досвіду у зовнішній політиці перед вступом на посаду прес-секретаря Держдепу США на початку минулого року, вона вміло пояснювала і захищала політику Трампа на брифінгах.

Раніше з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру посла США в Канаді Келлі Крафт на пост постійного представника США при ООН.

Також на посаду посла США при ООН замість Ніккі Гейлі називалися імена колишнього економічного радника президента США Дональда Трампа Діни Павелл і посла США в Німеччині Ріка Гренелла.