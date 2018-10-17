На Вінниччині продовжаться військові навчання "Чисте небо", попри авіакатастрофу

Вчора, 16 жовтня, близько 17.00 в районі села Уланів, що між населеними пунктами Бердичів та Хмільник, у ході виконання навчально-бойового польоту у рамках військових навчань «Чисте небо-2018» впав літак Су-27. Внаслідок авіаційної катастрофи загинуло двоє пілотів – екіпаж літака.

Як повідомляє прес-центр Командування Повітряних Сил ЗС України, на місці події працює група офіцерів, провідні спеціалісти літаючої авіаційно-технічної лабораторії та інші фахівці, які збирають матеріали для розслідування та встановлення причини авіакатастрофи. Але попри надзвичайну ситуацію, військові навчання триватимуть.

«Спільним керівництвом навчання «Чисте небо – 2018» прийнято рішення про продовження виконання польотних завдань, – йдеться у повідомленні. – Жертв серед мирного населення немає. За словами місцевих мешканців – очевидців катастрофи, літак почав втрачати висоту і пілоти відвели винищувач від житлових будинків... Тіла льотчиків знайдено. Командиром екіпажу був полковник ПЕТРЕНКО Іван Миколайович, заступник командира з авіації – начальник авіації повітряного командування «Схід» Повітряних Сил Збройних Сил України. Підготовлений до ведення бойових дій в якості інструктора в повному обсязі курсу бойової підготовки вдень і вночі в складних метеоумовах. Дані другого пілота, повідомимо пізніше. Винищувач Су-27 УБ із бортовим номером 70 належав 831 бригаді тактичної авіації із Миргорода Полтавської області. Командування Повітряних Сил ЗС України висловлює глибоке співчуття родинам загиблих пілотів».

Тим часом військова прокуратура Центрального регіону України розпочала розслідування падіння винищувача Су-27УБ. До ЄРДР вже внесені відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею 416 Кримінального кодексу України – «Порушення правил польотів або підготовки до них».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина