НАТО сформує кіберкомандування у 2023 році

Кіберкомандування НАТО повністю закінчить формуватися у 2023 році.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на старшого генерала Альянсу.

"Новий військовий командний центр НАТО із протидії комп'ютерним хакерам повинен бути повністю укомплектований у 2023 році...", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у новому кіберцентрі працюватимуть 70 експертів, які оперативно надаватимуть інформацію військовій розвідці про хакерів, починаючи з ісламістів і закінчуючи організованими злочинними групами, які діють від імені ворожих держав.

НАТО офіційно визнала кіберпростір як новий кордон, який потрібно захищати, на рівні з сухопутним, повітряним і морським.

Новий кіберцентр зможе потенційно використовувати кіберзброю, здатну збивати ворожі ракети, знищувати системи ПВО та комп'ютерні мережі противників, якщо це буде потрібно.

Раніше повідомлялося, що на початку серпня в естонській армії з'явився підрозділ, що відповідатиме за кібербезпеку країни. Поява власного підрозділу кіберкомандування в Естонії - не тільки відданість приписам НАТО, який у 2016 році визнав кіберпростір полем проведення військових операцій на рівні з повітрям, сушею та морем.