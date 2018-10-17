Палестинська автономія очолить в ООН групу з 77 країн, що розвиваються

Палестинська автономія в 2019 році стане головою групи з 77 країн, що розвиваються, що діє в рамках ООН.

Таке рішення прийняли учасникиГенасамблеї Організації об'єднаних націй, повідомляє Reuters.

На користь рішення висловилися 146 країн. США, Ізраїль і Австралія проголосували проти. 15 країн утрималися, 29 країн не брали участі в голосуванні.

"Ми не можемо підтримувати зусилля палестинців щодо зміцнення свого статусу за межами прямих переговорів з Ізраїлем. Сполучені Штати не визнають існування палестинської держави", - заявив заступник посла США в Генеральній Асамблеї Джонатан Коен.

У 2012 році Палестинська автономія отримала статус спостерігача при ООН. Незалежність автономії визнають 137 держав - членів ООН. Завдяки прийнятому рішенню палестинські представники зможуть діяти від групи 77 країн, виступати з заявами, вносити свої пропозиції і поправки.

Палестинці хочуть створити свою державу на Західному березі, секторі Газа і Східному Єрусалимі. Ізраїль і США виступають проти цього. Загострення відносин між Вашингтоном і Палестинською автономією сталося після визнання американською стороною Єрусалиму столицею Ізраїлю і перенесення туди посольства з Тель-Авіва. Генасамблея ООН на сесії в грудні минулого року не підтримала ініціативу США.