Під Києвом пройдуть лицарські бої, турнір кінних лучників і кінне шоу

Древній Київ в «Парку Київська Русь» запрошує провести вихідні 20 і 21 жовтня не тільки весело, але й пізнавально, занурившись атмосферу середньовіччя.

Адже в «Парку Київська Русь» на основі сучасних історичних та археологічних даних відтворюється Київ V-ХIII століть в його натуральних розмірах, з повною історичною достовірністю.

Відвідувачі зможуть провести вихідні в справжньому, живому середньовічному місті, в оточенні унікальної дерев'яної архітектури, почути скрип возових коліс, приміряти шолом і кольчугу, сісти в сідло бойового коня, вистрілити з лука, вловити запахи гончарної глини та дерев'яних будівель. Крім неперевершеної архітектури та середньовічного колориту гостей Древнього Києва чекає ще багато цікавого!

В суботу 20 жовтня в Князівстві «Київська Русь» пройде відбірковий турнір з верхової стрільби з лука «Кінний лучник». Це буде незабутнє видовище: лучники-віртуози верхи на породистих конях на повному скаку в різних техніках будуть вражати мішені. На глядачів чекає запекла боротьба за право взяти участь в турнірі за звання кращого кінного лучника на Міжнародному фестивалі кінних бойових мистецтв «Скіфи II», що пройде в Князівстві «Київська Русь» 3-4 листопада.

Також в суботу і в неділю, 20 і 21 жовтня, пройде Міжрегіональний турнір з середньовічного бою «Витязь Київського Дитинця», який розпочнеться о 14:00 з одиночних боїв та продовжиться на ристалищі боями «5х5» бійців. Відвідувачі від малого до великого, як чоловіки, так і жінки гарантовано отримають потужний заряд адреналіну. Адже вони побачать справжні лицарські баталії: бійці-спортсмени вдягнуть справжні лицарські обладунки, візьмуть до рук середньовічну зброю, зроблену в точній відповідності до історичних зразків та зійдуться в запеклих поєдинках за вихід у фінал. Ці турніри проходять в Древньому Києві протягом року і завершаться 24 листопада фінальними боями між кращими командами України.

Найсильніші бійці, переможці турніру «Витязь Київського Дитинця» матимуть честь представляти нашу країну на Чемпіонаті світу з середньовічного бою «World Championship IMCF - 2019», що пройде 16-19 травня 2019 року в Древньому Києві в Князівстві «Київська Русь»!

Але і це не все! Цими вихідними в Князівстві «Київська Русь» пройде виставка-показ «Світ коней». Гостям представлять унікальну колекцію коней історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Ця «жива колекція» продовжує поповнюватися. Її унікальність полягає в тому, що тільки в Древньому Києві можна побачити легендарні породи, яким понад тисячу років. Представники деяких порід завезені в Україну в єдиному екземплярі.

Гості Князівства дізнаються багато цікавого про походження порід, їх особливості, про те, яку роль в історії людства вони відіграли та про те, які видатні історичні особистості вважали їх своїми бойовими друзями. Коней можна буде погладити, сфотографуватися з ними і покататися верхи або в екіпажі.

Гості Древнього Києва зможуть не тільки спостерігати за виступами акторів, а й стати активними учасниками розважальної програми, взявши участь у веселих конкурсах, слов'янських забавах, в запальних хороводах і майстер-класах з середньовічних і сучасних танців.

На відвідувачів чекають музеї та експозиції кораблебудування, середньовічних тортур і обсадні техніки, а також відтворена, нині діюча, унікальна дерев'яна Василівська церква Х століття.

Все, від малого до великого, зможуть долучитися до цікавих розваг і ремеслам: покататися на породистих конях верхи або в екіпажі, постріляти з лука і покидати списи в середньовічному тирі, викарбувати монету «на щастя», пройти майстер-клас з гончарства, приміряти костюми епохи Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію, відпочити біля мальовничого Лісового озера. Любителів екстриму чекає канатний спуск «Політайло» з ділянками різної протяжності та складності, а також ролер «Змій Горинич». А діти від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті - «Мишоловці».

Поласувати різноманітними напоями та стравами, приготованими на відкритому вогні, як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна буде в Княжій корчмі, в Питній «25 рун» і в альтанках на свіжому повітрі.

А хто захоче продовжити відпочинок ще на один день, може залишитися на ніч в будинку готельного типу «4 кімнати» або в хостелі, за попереднього бронювання.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30 триватиме до 19:00.

Ціна квитка:

• повний квиток для дорослого 20 жовтня 2018г.- 175 грн.,

• повний квиток для дорослого 21 жовтня 2018г.- 150 грн.,

• для пенсіонерів і студентів - 100 грн.,

• для школярів - 50 грн.,

• дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ в «Парку Київська Русь» розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро «Видубичі» (вихід з метро в бік супермаркету «Фуршет») відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com