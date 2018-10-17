Порошенко вніс до ВР законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріарху.

Відповідний проект закону №9208 “Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська” зареєстровано на сайті парламенту.

Законопроект визначено президентом як невідкладний і його передано на розгляд керівництву Верховної Ради.

Вчора, 16 жовтня, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що у найближчі дні Порошенко зареєструє законопроект, яким пропонується передати у постійне користування Вселенському патріарху Андріївську церкву.

Сам президент заявив, що рішення про передачу Андріївської церкви Вселенському патріарху погоджено з церковними ієрархами та сприятиме прискоренню отримання Томосу.