Добра газета - це нація, що розмовляє сама з собою.
Артур Міллер, американський драматург і прозаїк

Порошенко вніс до ВР законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

17 жовтня, 2018 - 17:06
Фото 5 канал

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріарху.

Відповідний проект закону №9208 “Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська” зареєстровано на сайті парламенту.

Законопроект визначено президентом як невідкладний і його передано на розгляд керівництву Верховної Ради.

Вчора, 16 жовтня, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що у найближчі дні Порошенко зареєструє законопроект, яким пропонується передати у постійне користування Вселенському патріарху Андріївську церкву.

Сам президент заявив, що рішення про передачу Андріївської церкви Вселенському патріарху погоджено з церковними ієрархами та сприятиме прискоренню отримання Томосу.

Джерело: День

Більше новин

Трамп готує санкції проти компаній РФ у Сирії, - ЗМІ
Сенцов отримав лист від Кольченка
Херсонський суд залишив під вартою ймовірного організатора замаху на Гандзюк
Кабмін дозволив безкоштовно вакцинуватися в приватних клініках
Військові прокурори з чотирьох областей розслідують падіння винищувача на Вінниччині
У Києві під АПУ проходить акція-нагадування про гучні розслідування

Новини партнерів

Loading...