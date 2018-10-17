Представники S7 Space проконтролювали виготовлення "Зеніту" в Дніпрі

Представники російської компанії S7 Space в рамках програми «Морський старт» відвідали завод «Південмаш» і конструкторське бюро «Південне» для оцінки процесу виготовлення замовлених ракет-носіїв «Зеніт».

В ході візиту було проведено оцінку трьох ракет-носіїв, що перебувають у роботі, замовлення на які раніше було розміщене S7 Space. Було проведено огляд виробів із відвідуванням цехів заводу, повідомляє сторінка S7 Space в соцмережі Фейсбук.

Представники S7 Space відзначили, що виготовлення ракет-носіїв йде відповідно до встановлених графіків і дотриманням вимог щодо якості. В ході зустрічі сторони обговорили низку питань, пов'язаних із виробництвом, комплектацією та постачанням ракет.

Крім того, відбулися робочі зустрічі з керівництвом КБ «Південне» і Державного космічного агентства України, на яких обговорювалися питання авторського нагляду, контролю ходу виготовлення ракет-носіїв «Зеніт» і пропозиції щодо подальшої співпраці в межах програми «Морський старт».

"Південний машинобудівний завод" і російська компанія S7 Sea Launch Limited уклали контракт на виробництво і поставку ракет-носіїв серії "Зеніт" навесні минулого року - документи були підписані 28 квітня. Контракт передбачає виготовлення 12 ракет-носіїв для використання в програмах "Морський старт" і "Наземний старт" з метою досліджень і використання космосу.

Партнери вважають, що з підписанням цього контракту було зроблено важливий крок щодо подолання скорочення обсягів виробництва і глибокої кризи, в якій перебував "Південмаш".

Як відомо, російська компанія S7 Sea Launch Limited є головним акціонером корпорації «Морський старт».

Вадим РИЖКОВ «День» Дніпро