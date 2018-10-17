Сенцов отримав лист від Кольченка

Український політв’язень Олександр Кольченко написав лист підтримки своєму другові Олегу Сенцову після того, як той був змушений припинити голодування.

Про це повідомила Укрінформу член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур, передавши текст листа.

У листі Кольченко закликає Сенцова не впадати у відчай і пам’ятати, що імперії не вічні.

“Привіт, Олег! Мені дуже шкода, що заявлена тобою мета так і не досягнута, навіть частково. Мені вже в кінці тижневого голодування здавалося, що всі наші старання марні, хоча я десь в глибині душі сподівався, що я помиляюся. Весь період твого голодування намагався в міру можливості відслідковувати новини про тебе; дуже переживаю за тебе. Дуже важко змиритися з думкою про те, що перебуваючи тут, ти як крихта – безсилий, не в силах ні на що вплинути. Мені дуже важко уявити ту ступінь, в якій ти почуваєш себе втомленим і розчарованим. Та не впадай у відчай і пам’ятай, що імперії не вічні, тирана впустять. З кожним днем упевненість в цьому все виразніше. Одужуй скоріше! Бережи себе», – йдеться у листі Кольченка, підписаному 11 жовтня.

Щур уточнила, що «лист вже у Олега».