США готуються до торгових переговорів з ЄС, Британією та Японією

Адміністрація США планує почати торговельні переговори з Євросоюзом, Великобританією і Японією.

Відповідний меморандум про наміри направив в американський Конгрес у вівторок, 16 жовтня, Роберт Лайтхайзер, торговий представник Білого дому, повідомляє Deutsche Welle.

Переговори можуть початися після закінчення 90-денного терміну після того, як інформація про них була доведена до Конгресу.

Лайтхайзер, за його власними словами, очікує "своєчасних і істотних результатів для американських робітників, фермерів і організацій".

Очікується, що на майбутніх переговорах мова йтиме як про мита, так і про інших торгових бар'єрів. У США сподіваються досягти "більш справедливої" торгової схеми, йдеться в повідомленні, направленому Конгресу. Комерційні відносини між США і Євросоюзом є "найзначнішими і комплексними" економічними відносинами в світі, вказується також в документі. Комісар ЄС з торгівлі Сесілія Мальмстрем вважає, що висновок домовленості щодо мит між Вашингтоном і Брюсселем поки не передбачається. За її словами, європейська делегація прибуде наступного тижня в США. Сама Мальмстрем проведе переговори з Лайтхайзером в листопаді, після виборів в американський Конгрес.

В кінці липня 2018 року голова Білого дому Дональд Трамп і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер досягли угоди, згідно з яким обидві сторони мають намір відмовитися від введення нових мит, принаймні до тих пір, поки тривають переговори.