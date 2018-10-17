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Трамп готує санкції проти компаній РФ у Сирії, - ЗМІ

17 жовтня, 2018 - 21:24
Фото Reuters

Адміністрація президента США розробляє пакет санкцій проти російських і іранських компаній, які працюють над відновленням Сирії.

Про це повідомляє NBC з посиланням на три джерела, знайомих з документами.

Вашингтон має намір припинити програми надання фінансової та іншої допомоги відновленню тих районів Сирії, в яких присутні війська Ірану і РФ. Головною ціллю нової стратегії Дональда Трампа є усунення сил Ірану та його союзників із Сирії задля запобігання сплеску відкритого конфлікту між державами, йдеться у матеріалі, передає ЄП.

Зазначається, що США продовжуватимуть знищувати осередки бойовиків ІДІЛ і розроблять план політичного перехідного періоду, який не передбачає відставку президента Сирії Башара Асада.

Джерело: Європейська правда

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