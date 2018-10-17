Twitter оприлюднив понад 3,8 тисячі акаунтів російської "фабрики тролів"

Соцмережа Twitter опублікувала архів з понад 3,8 тис. акаунтів, які мають відношення до російського "Агентства інтернет-досліджень", більш відомого як "фабрика тролів".

Інформація щодо оприлюднення бази даних опублікована на сайті Twitter.

"Сьогодні ми публікуємо усі акаунти і пов'язаний з ними контент, які можуть стосуватися інформаційних операцій, починаючи з 2016 року. Раніше ми вже повідомляли про цю діяльність, однак зараз розкриваємо набагато більше інформації щодо неї", - йдеться у заяві керівництва Twitter, відповідального за безпеку соцмережі.

Зазначається, що база даних стосується політичної пропаганди з боку Росії та Ірану.

"Ця велика база даних охоплює 3 841 акаунт, що мають відношення до "Агентства інтернет-досліджень", яке базується в Росії. Ще 770 інших акаунтів, ймовірно, походять з Ірану", - йдеться у повідомленні.

Згідно з керівництвом Twitter, з цих акантів було поширено понад 10 млн повідомлень та понад 2 млн картинок, "гіфок" і відеороликів. Усі ці дані були опубліковані соцмережею без змін.

Нагадаємо, що Трамп готує санкції проти компаній РФ у Сирії.