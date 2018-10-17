У Данії почалося громадське обговорення "Північного потоку-2"

Енергетичне агентство Данії виставило на громадське обговорення Звіт щодо оцінки впливу на навколишнє середовище данської ділянки газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє World Pipelines.

Датська громадськість, влада та організації візьмуть участь в обговоренні ділянки запланованого газопроводу "Північний потік - 2" протяжністю близько 175 км у виключній економічній зоні Данії на північний заід від острова Борнхольм.

Пропозиції та коментарі можна подавати в Енергетичне агентство Данії до 12 грудня.

Нагадаємо, Nord Stream 2 AG 10 серпня подала в Енергетичне агентство Данії заявку на альтернативний маршрут газопроводу.