У Києві під АПУ проходить акція-нагадування про гучні розслідування

Журналісти проекту Bihus.Info проводять акцію на вулиці Банковій, біля Адміністрації Президента, щоб нагадати про гучні розслідування, зокрема щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.

Участь в акції беруть близько сотні осіб, повідомляє Укрінформ.

Як зазначають організатори, в рамках акції заплановано "вечір СБУ-кіно на Банковій", під час якого відбудеться показ найгостріших розслідувань про корупцію в Службі Безпеки України, розвідці та оборонній галузі.

Акція триватиме орієнтовно до 20:00.

Кореспонденту Укрінформу виконавчий директор Bihus.Info Оксана Бізенкова уточнила, що протягом заходу учасники акції та всі охочі зможуть підписати інформаційні листівки, в яких нагадають про корупційні справи. По завершенню акції листівки планують передати до Адміністрації Президента.

Заразом у такий спосіб журналісти Bihus.Info відзначають неформальний день народження - п'ятиріччя проекту.

Ситуація під час проведення спокійна. Правопорядок забезпечують понад сотня поліцейських і нацгвардійців.