Добра газета - це нація, що розмовляє сама з собою.
Артур Міллер, американський драматург і прозаїк

У Києві під АПУ проходить акція-нагадування про гучні розслідування

17 жовтня, 2018 - 19:50
Фото UA:Новини

Журналісти проекту Bihus.Info проводять акцію на вулиці Банковій, біля Адміністрації Президента, щоб нагадати про гучні розслідування, зокрема щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.

Участь в акції беруть близько сотні осіб, повідомляє Укрінформ.

Як зазначають організатори, в рамках акції заплановано "вечір СБУ-кіно на Банковій", під час якого відбудеться показ найгостріших розслідувань про корупцію в Службі Безпеки України, розвідці та оборонній галузі.

Акція триватиме орієнтовно до 20:00.

Кореспонденту Укрінформу виконавчий директор Bihus.Info Оксана Бізенкова уточнила, що протягом заходу учасники акції та всі охочі зможуть підписати інформаційні листівки, в яких нагадають про корупційні справи. По завершенню акції листівки планують передати до Адміністрації Президента.

Заразом у такий спосіб журналісти Bihus.Info відзначають неформальний день народження - п'ятиріччя проекту.

Ситуація під час проведення спокійна. Правопорядок забезпечують понад сотня поліцейських і нацгвардійців.

Джерело: День

Більше новин

Twitter оприлюднив понад 3,8 тисячі акаунтів російської "фабрики тролів"
Трамп готує санкції проти компаній РФ у Сирії, - ЗМІ
Сенцов отримав лист від Кольченка
Херсонський суд залишив під вартою ймовірного організатора замаху на Гандзюк
Кабмін дозволив безкоштовно вакцинуватися в приватних клініках
Військові прокурори з чотирьох областей розслідують падіння винищувача на Вінниччині

Новини партнерів

Loading...